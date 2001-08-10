Сильно обмороженный, но живой: амурские полицейские спасли мужчину, заблудившегося в тайге

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Амурской области полицейские спасли мужчину, заблудившегося в тайге. Охранник одной из производственных баз к моменту, когда его обнаружили, уже не мог передвигаться. Сейчас он проходит лечение, пишет ИА "Порт Амур", ссылаясь на МВД Медиа.

Инцидент произошел в Селемджинском районе. Местная жительница заявила об исчезновении охранника производственной базы. За несколько дней до этого он уехал в магазин в поселке Экимчан, который находится в 71 километре от его места работы, и обратно не вернулся.

Сотрудники полиции выяснили, что мужчина добирался до поселка попутным транспортом, обратно следовал так же. Однако водитель высадил его в 10 километрах от базы. Это расстояние предстояло преодолеть пешком через тайгу. Охранник, одетый слишком легко для сильного мороза, заблудился в лесу и не смог самостоятельно вернуться к месту работы.

Полицейские изучили предполагаемый маршрут потерявшегося. Из-за особенностей местности - отсутствия проезжих дорог и снежного покрова глубиной более одного метра - оставили служебный автомобиль и отправились на поиски пешком. Через несколько километров они заметили едва различимые следы на снегу. Пройдя более пяти часов по тайге, обнаружили пропавшего мужчину с признаками сильного обморожения. Он оказался истощен и не имел при себе ни еды, ни воды, ни спичек. С момента его исчезновения прошло порядка 70 часов.

Самостоятельно передвигаться охранник не мог, полицейские вынесли его из тайги и доставили в больницу, где ему оказали необходимую помощь. В настоящий момент его жизни и здоровью ничто не угрожает.