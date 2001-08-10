Тихоокеанское
За уклонение от уплаты алиментов осуждена жительница Смирныховского района
На Сахалине бизнесмен за мошенничество со строительством домов получил 10 лет заключения

Южно-Сахалинский городской суд признал индивидуального предпринимателя виновным в мошенничестве при строительстве домов. Он получил 10 лет колонии за причинение ущерба на сумму свыше 46 миллионов рублей.

Как сообщили ТИА "Острова" в областной прокуратуре, предприниматель не выполнил обязательства по договорам подряда на строительство восьми индивидуальных жилых домов в период с 2020 по 2023 год. Он создавал видимость работ, но так и не завершил объекты, хотя заказчики полностью оплатили услуги.

В числе потерпевших оказались многодетные семьи и семьи, воспитывающие детей-инвалидов. Подсудимый частично возместил ущерб лишь двум потерпевшим, выплатив 190 тысяч рублей на стадии следствия и суда. Суд также наложил арест на его денежные средства и квартиру для обеспечения возможного взыскания ущерба.

Государственный обвинитель представил доказательства, которые суд счел достаточными для вынесения обвинительного приговора. Учитывая тяжесть преступления и особо крупный размер ущерба, суд назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Гражданские иски потерпевших о возмещении материального и морального вреда суд удовлетворил.

Приговор пока не вступил в законную силу.

