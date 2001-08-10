Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин лично потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту издевательств над ребенком-инвалидом в Невельске. Поводом для вмешательства главы ведомства стало публичное видеообращение матери мальчика, которая несколько лет безуспешно пыталась добиться реакции школы на систематические избиения ее сына одноклассниками.

Конфликт в одной из школ Невельска приобрел публичную огласку после того, как жительница города разместила в интернете видеообращение. В нем женщина рассказала, что ее десятилетний сын с инвалидностью на протяжении нескольких лет подвергается травле. По словам матери, одноклассники систематически применяют к мальчику физическую силу. В частности, в декабре 2025 года трое школьников избили его, после чего ребенку потребовалась медицинская помощь. Как сообщает ТИА «Острова» в пресс-службе СУ СК по региону, руководство учебного заведения до сих пор не приняло действенных мер для защиты ребенка и пресечения противоправных действий.

Следственное управление СК России по Сахалинской области возбудило уголовное дело по факту произошедшего. Информация о ситуации достигла центрального аппарата, и председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю сахалинского следственного управления Бэликто Базарову представить подробный доклад о предварительных и окончательных результатах расследования. Центральный аппарат ведомства взял исполнение этого поручения на особый контроль.