Глава СКР Бастрыкин взял на контроль дело об избиении ребенка-инвалида на Сахалине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин лично потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту издевательств над ребенком-инвалидом в Невельске. Поводом для вмешательства главы ведомства стало публичное видеообращение матери мальчика, которая несколько лет безуспешно пыталась добиться реакции школы на систематические избиения ее сына одноклассниками.
Конфликт в одной из школ Невельска приобрел публичную огласку после того, как жительница города разместила в интернете видеообращение. В нем женщина рассказала, что ее десятилетний сын с инвалидностью на протяжении нескольких лет подвергается травле. По словам матери, одноклассники систематически применяют к мальчику физическую силу. В частности, в декабре 2025 года трое школьников избили его, после чего ребенку потребовалась медицинская помощь. Как сообщает ТИА «Острова» в пресс-службе СУ СК по региону, руководство учебного заведения до сих пор не приняло действенных мер для защиты ребенка и пресечения противоправных действий.
Следственное управление СК России по Сахалинской области возбудило уголовное дело по факту произошедшего. Информация о ситуации достигла центрального аппарата, и председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю сахалинского следственного управления Бэликто Базарову представить подробный доклад о предварительных и окончательных результатах расследования. Центральный аппарат ведомства взял исполнение этого поручения на особый контроль.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:15 Сегодня Суд назначил обязательные работы сахалинцу за долг по алиментам
09:34 Сегодня Глава СКР Бастрыкин взял на контроль дело об избиении ребенка-инвалида на Сахалине
09:09 Сегодня Более тысячи нарушений ПДД зафиксировали комплексы видеофиксации на Сахалине за сутки
08:59 Сегодня ВТБ: с начала года кратно выросла доля пострадавших от мошенников подростков
15:40 4 Декабря Многомиллионную контрабанду морских ежей пресекли в Приморье
15:28 5 Декабря Судебные приставы выдворили с Сахалина очередных нелегальных мигрантов
09:22 5 Декабря На севере Сахалина закрыли дорогу
11:01 5 Декабря Чемпионат Сахалинской области по брейкингу пройдет в Ново-Александровске
10:13 19 Ноября Бережливые технологии продолжают внедрять в аэровокзале «Южно-Сахалинск»
16:12 14 Ноября Итоги первого года работы пункта приема отходов на Сахалине
16:02 17 Ноября ДК «Дальненский» собрал серебряных волонтеров на празднике «Золотая осень»
09:40 14 Ноября 5 фактов о строящемся водозаборе «Южный»
Выбор редакции
- 15:06 Сегодня Более 100 спортсменов выступили на чемпионате Сахалинской области по брейкингу
- 10:41 Сегодня Сахалин отметит 70-летие Николая Лабазова творческим вечером
- 13:34 Вчера Более 3500 сахалинцев избавились от пени за вывоз мусора за неделю
- 10:28 Вчера Лекция о пароходе "Ванцетти" открыла сахалинцам героические страницы освоения Арктики
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Уходящий 2025 год лучше 2024-го для вас?