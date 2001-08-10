Суд назначил обязательные работы сахалинцу за долг по алиментам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Судебные приставы Томаринского района принудительно доставили в отделение местного жителя, накопившего алиментный долг более 700 тысяч рублей. Суд уже признал мужчину виновным в уклонении от родительских обязанностей и назначил ему наказание, однако теперь неплательщику грозит уголовная ответственность, если он не начнет выплачивать средства на содержание своего ребенка.

Отделение судебных приставов по Томаринскому району ведет исполнительное производство по взысканию с гражданина алиментов в размере четверти всех его доходов. Мужчина длительное время игнорировал свои обязательства, в результате чего сумма задолженности превысила 700 тысяч рублей. Приставы неоднократно пытались побудить его к выплатам, но сахалинец не реагировал на законные требования.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе УФССП России по Сахалинской области, судебный пристав-исполнитель применил меру принудительного характера — привод. После доставки в отделение сотрудники ведомства составили в отношении неплательщика административный протокол по статье 5.35.1 КоАП РФ. Районный суд, рассмотрев материалы, признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 30 часов обязательных работ.

Если должник не начнет исполнять решение суда и не погасит задолженность, ему может грозить уголовное преследование. Следующей ступенью ответственности станет статья 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей», сообщают в ведомстве.