Более тысячи нарушений ПДД зафиксировали комплексы видеофиксации на Сахалине за сутки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За прошедшие сутки на Сахалине произошло одно дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали люди. При этом сотрудники региональной Госавтоинспекции в ходе профилактических рейдов выявили массовые нарушения правил дорожного движения, задержав в том числе нетрезвых и не имеющих прав водителей. Основную долю нарушений, как и прежде, зафиксировали автоматические комплексы фото- и видеофиксации.
В течение оперативных мероприятий инспекторы ГИБДД отстранили от управления пятерых водителей, находившихся в состоянии опьянения. Еще 16 человек задержали за управление транспортом без соответствующего права либо будучи лишенными водительских удостоверений по суду. Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской автоинспекции, на спецстоянку отправили десять автомобилей.
Патрульные экипажи также привлекли к ответственности водителей за другие грубые нарушения. Среди них — управление машинами с тонировкой (13 случаев), езда на неисправном транспорте (4 случая), нарушения правил перевозки детей (3 случая) и непредоставление преимущества пешеходам (3 случая). Отдельно инспекторы оформили 12 административных материалов на автомобилистов, просрочивших уплату штрафов.
Стационарные комплексы фиксации за сутки автоматически выявили 1067 нарушений ПДД. ЦАФАП ОГИБДД по этим данным привлек к ответственности 113 водителей за превышение скорости, 256 — за непристегнутые ремни безопасности, 5 — за проезд на красный сигнал светофора и 23 — за выезд на встречную полосу. На остальные, менее распространенные нарушения, пришлось 669 протоколов.
