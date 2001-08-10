Полиция задержала подозреваемого в краже телефона и денег в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Полиция Южно-Сахалинска установила и задержала подозреваемого в краже дорогого телефона и денег из женской сумки, которую владелица случайно уронила. Им оказался ранее судимый 68-летний местный житель, который воспользовался ситуацией и скрылся с похищенным.

Инцидент произошел 17 ноября 2025 года. По словам 43-летней потерпевшей, неизвестные похитили ее смартфон стоимостью 38 000 рублей и 5 000 рублей наличными. Сотрудники уголовного розыска провели оперативно-розыскные мероприятия и выяснили детали произошедшего. Оказалось, что преступление носило ситуативный характер: мужчина заметил, как из коляски у потерпевшей упала сумка, подошел к ней и тайно изъял имущество, после чего продал телефон и потратил деньги.

Как сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Сахалинской области, общий ущерб от действий фигуранта составил 43 000 рублей. В отношении 68-летнего подозреваемого следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Суд избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.