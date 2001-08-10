Полиция задержала подозреваемого в краже телефона и денег в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Полиция Южно-Сахалинска установила и задержала подозреваемого в краже дорогого телефона и денег из женской сумки, которую владелица случайно уронила. Им оказался ранее судимый 68-летний местный житель, который воспользовался ситуацией и скрылся с похищенным.
Инцидент произошел 17 ноября 2025 года. По словам 43-летней потерпевшей, неизвестные похитили ее смартфон стоимостью 38 000 рублей и 5 000 рублей наличными. Сотрудники уголовного розыска провели оперативно-розыскные мероприятия и выяснили детали произошедшего. Оказалось, что преступление носило ситуативный характер: мужчина заметил, как из коляски у потерпевшей упала сумка, подошел к ней и тайно изъял имущество, после чего продал телефон и потратил деньги.
Как сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Сахалинской области, общий ущерб от действий фигуранта составил 43 000 рублей. В отношении 68-летнего подозреваемого следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Суд избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
10:17 Сегодня Спасатели предотвратили возгорание после столкновения двух автомобилей под Анивой
09:10 Сегодня На Сахалине за сутки задержали 23 водителя без прав и в состоянии опьянения
11:47 Сегодня Экспорт рыбопродукции из Приморья и с Сахалина вырос в три с половиной раза
08:53 Сегодня В 2026 году ключевая ставка может опуститься до 13% - Дмитрий Пьянов
15:40 4 Декабря Многомиллионную контрабанду морских ежей пресекли в Приморье
15:28 5 Декабря Судебные приставы выдворили с Сахалина очередных нелегальных мигрантов
09:22 5 Декабря На севере Сахалина закрыли дорогу
11:01 5 Декабря Чемпионат Сахалинской области по брейкингу пройдет в Ново-Александровске
10:13 19 Ноября Бережливые технологии продолжают внедрять в аэровокзале «Южно-Сахалинск»
16:12 14 Ноября Итоги первого года работы пункта приема отходов на Сахалине
16:02 17 Ноября ДК «Дальненский» собрал серебряных волонтеров на празднике «Золотая осень»
09:40 14 Ноября 5 фактов о строящемся водозаборе «Южный»
Выбор редакции
- 13:34 Сегодня Более 3500 сахалинцев избавились от пени за вывоз мусора за неделю
- 10:28 Сегодня Лекция о пароходе "Ванцетти" открыла сахалинцам героические страницы освоения Арктики
- 11:42 Вчера Жителей и гостей Сахалина приглашают на бесплатную выставку новогодних инсталляций
- 10:21 Вчера Специалисты Соцфонда проконсультировали военнослужащих и их близких на Сахалине
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Уходящий 2025 год лучше 2024-го для вас?