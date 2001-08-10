Мошенники похитили у жительницы Южно-Сахалинска почти 28 миллионов рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Полиция Южно-Сахалинска возбудила уголовное дело о масштабном мошенничестве, в результате которого пострадали местная жительница и ее дочь. Общая сумма ущерба от действий аферистов, которые завладели как рублями, так и иностранной валютой, составляет почти 28 миллионов рублей.

По версии следствия, в период с 13 ноября по 5 декабря 2025 года мошенники провели многоступенчатую атаку. Сначала они убедили 19-летнюю девушку, находящуюся на материке, что им требуются коды для замены ключей от домофона. Затем, введя её в заблуждение о «защите сбережений», злоумышленники вынудили её передать курьеру 21 миллион рублей, которые девушка получила в наследство. Как сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу УМВД по Сахалинской области, полиции удалось установить и задержать этого курьера в ходе оперативных мероприятий.

Однако схема на этом не закончилась. После возвращения на Сахалин девушка, продолжая следовать инструкциям аферистов, изъяла из сейфа матери 70 тысяч долларов США и 3 миллиона японских йен и спрятала их в тайнике. Таким образом, общая сумма ущерба с учетом курса валют составила около 27,86 млн рублей. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

В настоящее время правоохранители проводят комплексные следственные действия и необходимые экспертизы, чтобы установить всех причастных к преступлению лиц и детально восстановить картину произошедшего.