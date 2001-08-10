Мошенники похитили у жительницы Южно-Сахалинска почти 28 миллионов рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Полиция Южно-Сахалинска возбудила уголовное дело о масштабном мошенничестве, в результате которого пострадали местная жительница и ее дочь. Общая сумма ущерба от действий аферистов, которые завладели как рублями, так и иностранной валютой, составляет почти 28 миллионов рублей.
По версии следствия, в период с 13 ноября по 5 декабря 2025 года мошенники провели многоступенчатую атаку. Сначала они убедили 19-летнюю девушку, находящуюся на материке, что им требуются коды для замены ключей от домофона. Затем, введя её в заблуждение о «защите сбережений», злоумышленники вынудили её передать курьеру 21 миллион рублей, которые девушка получила в наследство. Как сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу УМВД по Сахалинской области, полиции удалось установить и задержать этого курьера в ходе оперативных мероприятий.
Однако схема на этом не закончилась. После возвращения на Сахалин девушка, продолжая следовать инструкциям аферистов, изъяла из сейфа матери 70 тысяч долларов США и 3 миллиона японских йен и спрятала их в тайнике. Таким образом, общая сумма ущерба с учетом курса валют составила около 27,86 млн рублей. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
В настоящее время правоохранители проводят комплексные следственные действия и необходимые экспертизы, чтобы установить всех причастных к преступлению лиц и детально восстановить картину произошедшего.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
10:17 Сегодня Спасатели предотвратили возгорание после столкновения двух автомобилей под Анивой
09:10 Сегодня На Сахалине за сутки задержали 23 водителя без прав и в состоянии опьянения
11:47 Сегодня Экспорт рыбопродукции из Приморья и с Сахалина вырос в три с половиной раза
08:53 Сегодня В 2026 году ключевая ставка может опуститься до 13% - Дмитрий Пьянов
15:40 4 Декабря Многомиллионную контрабанду морских ежей пресекли в Приморье
15:28 5 Декабря Судебные приставы выдворили с Сахалина очередных нелегальных мигрантов
09:22 5 Декабря На севере Сахалина закрыли дорогу
11:01 5 Декабря Чемпионат Сахалинской области по брейкингу пройдет в Ново-Александровске
10:13 19 Ноября Бережливые технологии продолжают внедрять в аэровокзале «Южно-Сахалинск»
16:12 14 Ноября Итоги первого года работы пункта приема отходов на Сахалине
16:02 17 Ноября ДК «Дальненский» собрал серебряных волонтеров на празднике «Золотая осень»
09:40 14 Ноября 5 фактов о строящемся водозаборе «Южный»
Выбор редакции
- 13:34 Сегодня Более 3500 сахалинцев избавились от пени за вывоз мусора за неделю
- 10:28 Сегодня Лекция о пароходе "Ванцетти" открыла сахалинцам героические страницы освоения Арктики
- 11:42 Вчера Жителей и гостей Сахалина приглашают на бесплатную выставку новогодних инсталляций
- 10:21 Вчера Специалисты Соцфонда проконсультировали военнослужащих и их близких на Сахалине
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Уходящий 2025 год лучше 2024-го для вас?