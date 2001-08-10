На Камчатке местный житель пытается через суд вернуть проданную 15 лет назад квартиру

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Камчатке в суд поступил необычный иск: спустя 15 лет после продажи квартиры собственник заявил, что не продавал жильё и потребовал 12 миллионов рублей, пишет ТК "41 Регион".

Как рассказали в Петропавловск-Камчатском городском суде, спорная квартира находится в доме № 8 на улице Ленинская. Сейчас там живут люди, которые купили жильё у предыдущего собственника – который, по версии заявителя, приобрёл права на квартиру незаконно.

«Нулевой» собственник утверждает, что его недвижимость вместе с имуществом была захвачена незаконно. В суд истец обратился с иском, требуя взыскать 8 миллионов за саму квартиру и ещё 4 миллиона за имущество, находившееся там.

Заявитель утверждает, что квартиру не продавал, документы не подписывал и в Росреестр не обращался. О потере прав собственности он якобы узнал только в 2019 году, атеперь требует признать сделку недействительной.

Ответчик настаивает на отказе в иске, указывая, что истец пропустил срок исковой давности. Третьи лица – это нынешние владельцы квартиры – также не согласны с требованиями объявившегося «хозяина». Спор рассматривается в суде.