На Сахалине за сутки задержали 23 водителя без прав и в состоянии опьянения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За сутки дорожные полицейские Сахалина пресекли 161 нарушение правил дорожного движения, а в результате одного ДТП пострадал пешеход. Главной интригой оперативных данных стал масштаб задержаний: инспекторы отстранили от управления шесть пьяных водителей и задержали 17 человек, которые либо никогда не имели прав, либо уже лишились их по суду.

В ходе профилактических рейдов сотрудники ГИБДД выявили целый спектр грубых нарушений. Три водителя рискнули выехать на встречную полосу, а двенадцать управляли автомобилями с чрезмерной тонировкой стекол. Как рассказали ТИА "Острова" в региональном управлении Госавтоинспекции, на спецстоянки отправили 15 задержанных автомобилей. Кроме того, полицейские составили 17 административных материалов на тех, кто вовремя не оплатил штрафы.

Отдельное внимание инспекторы уделили безопасности пешеходов и пассажиров. Пять водителей не уступили дорогу пешеходам, а четверо нарушили правила перевозки детей. Еще семь человек проигнорировали требования дорожных знаков и правила стоянки, а 13 сели за руль, не пристегнув ремни безопасности. Также два водителя использовали транспорт с техническими неисправностями, создавая дополнительные риски на дорогах.