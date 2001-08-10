Полиция Южно-Сахалинска задержала гостя из Башкортостана за кражу из кассы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Полиция Южно-Сахалинска задержала подозреваемого в дерзкой краже денег прямо из кассового аппарата в магазине. Им оказался ранее судимый уроженец Башкортостана, который похитил 20 тысяч рублей.

В дежурную часть городского УМВД поступило заявление от сотрудника торговой точки о пропаже денег из кассы. Оперативники уголовного розыска сразу начали проводить мероприятия для поиска злоумышленника.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД по Сахалинской области, они установили подозреваемого. Им оказался 37-летний житель Республики Башкортостан, ранее уже имевший судимость.

Выяснилось, что днем 5 ноября мужчина зашел в магазин. Дождавшись момента, когда продавец отвлеклась и за прилавком никого не было, он с помощью принесенного с собой ножа вскрыл кассовый аппарат. Оттуда он похитил 20 000 рублей и скрылся с места преступления. Полицейские задержали подозреваемого и изъяли похищенную сумму.