Полиция Южно-Сахалинска задержала гостя из Башкортостана за кражу из кассы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Полиция Южно-Сахалинска задержала подозреваемого в дерзкой краже денег прямо из кассового аппарата в магазине. Им оказался ранее судимый уроженец Башкортостана, который похитил 20 тысяч рублей.
В дежурную часть городского УМВД поступило заявление от сотрудника торговой точки о пропаже денег из кассы. Оперативники уголовного розыска сразу начали проводить мероприятия для поиска злоумышленника.
Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД по Сахалинской области, они установили подозреваемого. Им оказался 37-летний житель Республики Башкортостан, ранее уже имевший судимость.
Выяснилось, что днем 5 ноября мужчина зашел в магазин. Дождавшись момента, когда продавец отвлеклась и за прилавком никого не было, он с помощью принесенного с собой ножа вскрыл кассовый аппарат. Оттуда он похитил 20 000 рублей и скрылся с места преступления. Полицейские задержали подозреваемого и изъяли похищенную сумму.
