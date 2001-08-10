Тихоокеанское
информационное агентство
9 Декабря 2025
На Сахалине выявили нелегального таксиста

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Транспортная прокуратура Сахалина выявила и оштрафовала таксиста, который работал у аэропорта без регистрации и специального разрешения. Совместный рейд правоохранителей прошел на территории аэровокзального комплекса Южно-Сахалинска.

Сахалинская транспортная прокуратура организовала проверочные мероприятия совместно с сотрудниками транспортной полиции и Госавтоинспекции. Они проверили территорию аэропорта на предмет нелегальных перевозок.

Как сообщили ТИА "Острова" в транспортной прокуратуре, в ходе рейда правоохранители выявили гражданина, который на коммерческой основе перевозил пассажиров и багаж, не имея регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и специального разрешения на такую деятельность.

Прокуратура возбудила в отношении этого таксиста два дела об административных правонарушениях. По результатам их рассмотрения суд привлек мужчину к ответственности и назначил ему штраф в размере трех тысяч рублей.

