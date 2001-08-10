Пожарные эвакуировали 19 человек из психиатрической больницы на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На севере Сахалина в психиатрической больнице произошел пожар, потребовавший эвакуации пациентов. Возгорание ликвидировали менее чем за час, никто не пострадал.

Сообщение о пожаре в селе Костромское по улице Слепиковского, 1, поступило в диспетчерскую службу 5 декабря в 08:39. Пожарные прибыли на место через одиннадцать минут.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе ОКУ "ПСС Сахалинской области", огонь вспыхнул в электрощите на северной стене мужского отделения больницы. Площадь возгорания составила два квадратных метра, пламя начало распространяться на чердачное помещение.

Пожарным удалось локализовать очаг возгорания к 09:10, а спустя десять минут они полностью ликвидировали пожар. На время тушения из здания успешно эвакуировали 19 человек. На месте работали 12 пожарных и пять единиц техники из подразделений сел Яблочное, Чехов и Пионеры. Причины инцидента сейчас выясняют.