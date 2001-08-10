Южносахалинец ударил полицейского, который сопровождал его в больницу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственный отдел по городу Южно-Сахалинск СК РФ возбудил уголовное дело в отношении 35-летнего местного жителя. Его подозревают в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, к представителю власти.

Как рассказали ТИА "Острова" в следственном управлении СК по Сахалинской области, инцидент произошел в ночь с 5 на 6 декабря. Сотрудник полиции находился в машине скорой помощи, где он оказывал содействие медикам и сопровождал мужчину в больницу.

По данным следствия, подозреваемый в санитарном автомобиле начал проявлять агрессию. Он активно противодействовал действиям полицейского, игнорируя его неоднократные требования успокоиться. После этого фигурант умышленно нанес удар рукой в лицо сотруднику правоохранительных органов.

Полицейские задержали мужчину и доставили его в отдел для дальнейшего разбирательства. В настоящее время следователи проводят необходимые действия, чтобы собрать и закрепить все доказательства по уголовному делу.