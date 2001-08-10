Тихоокеанское
информационное агентство
9 Декабря 2025
Сейчас 04:59
77,27|89,71
Южносахалинец ударил полицейского, который сопровождал его в больницу
13:51, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Амурской области наказали банк, слишком активно "выбивавший" долги с заемщиков

В Амурской области наказали банк, слишком активно

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

УФССП России по Амурской области провело проверку в одном из банков Благовещенска. Как сообщило ведомство, были выявлены многочисленные нарушения в работе с просроченной задолженностью физических лиц, пишет ИА "Порт Амур".

Так, робот-коллектор банка совершил 90 звонков одному из клиентов за три месяца, что значительно превышает установленный законом лимит (не более 8 звонков в месяц).

Банк отправлял заемщикам текстовые сообщения чаще, чем разрешено (более четырех раз в неделю), а также не указывал в сообщениях информацию о наличии просроченной задолженности.

Сотрудники банка общались с людьми, которые не являлись должниками, и разглашали им конфиденциальную информацию о заемщиках.

В результате этих нарушений на банк были составлены административные протоколы, его признали виновным и оштрафовали на 250 тысяч рублей.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Уходящий 2025 год лучше 2024-го для вас?