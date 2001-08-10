В Амурской области наказали банк, слишком активно "выбивавший" долги с заемщиков
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
УФССП России по Амурской области провело проверку в одном из банков Благовещенска. Как сообщило ведомство, были выявлены многочисленные нарушения в работе с просроченной задолженностью физических лиц, пишет ИА "Порт Амур".
Так, робот-коллектор банка совершил 90 звонков одному из клиентов за три месяца, что значительно превышает установленный законом лимит (не более 8 звонков в месяц).
Банк отправлял заемщикам текстовые сообщения чаще, чем разрешено (более четырех раз в неделю), а также не указывал в сообщениях информацию о наличии просроченной задолженности.
Сотрудники банка общались с людьми, которые не являлись должниками, и разглашали им конфиденциальную информацию о заемщиках.
В результате этих нарушений на банк были составлены административные протоколы, его признали виновным и оштрафовали на 250 тысяч рублей.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
15:40 4 Декабря Многомиллионную контрабанду морских ежей пресекли в Приморье
09:22 5 Декабря На севере Сахалина закрыли дорогу
15:28 5 Декабря Судебные приставы выдворили с Сахалина очередных нелегальных мигрантов
11:01 5 Декабря Чемпионат Сахалинской области по брейкингу пройдет в Ново-Александровске
10:13 19 Ноября Бережливые технологии продолжают внедрять в аэровокзале «Южно-Сахалинск»
16:12 14 Ноября Итоги первого года работы пункта приема отходов на Сахалине
16:02 17 Ноября ДК «Дальненский» собрал серебряных волонтеров на празднике «Золотая осень»
09:40 14 Ноября 5 фактов о строящемся водозаборе «Южный»
Выбор редакции
- 11:42 Вчера Жителей и гостей Сахалина приглашают на бесплатную выставку новогодних инсталляций
- 10:21 Вчера Специалисты Соцфонда проконсультировали военнослужащих и их близких на Сахалине
- 19:09 5 Декабря Сахалинские атлеты привезли 8 наград с мировой серии гонок Spartan Race в Таиланде
- 11:01 5 Декабря Чемпионат Сахалинской области по брейкингу пройдет в Ново-Александровске
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Уходящий 2025 год лучше 2024-го для вас?