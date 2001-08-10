Полиция Углегорска изъяла у местной жительницы почти килограмм наркотиков
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Полицейские Углегорска изъяли у местной жительницы крупную партию наркотиков, общий вес которой превысил 900 граммов. Женщина рассказала, что собрала коноплю в лесу для личного употребления.
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России "Углегорский" получили оперативную информацию о возможном хранении наркотических веществ 41-летней жительницей села Краснополье. Полицейские провели обыск в ее доме.
Как сообщили ТИА "Острова" в сахалинской полиции, в ходе обыска оперативники обнаружили несколько свертков и емкостей с веществами растительного происхождения. Среди изъятого - бумажные свертки с массой темного и бурого цвета, трехлитровая банка с зеленой растительной массой и семенами, а также металлическая тарелка с зеленым содержимым.
Задержанная пояснила, что нашла в лесу более десяти кустов дикой конопли, которые собрала и обработала для собственного употребления. Экспертиза установила, что изъятые вещества являются наркотиками: 1,51 грамма гашишного масла, 874,1 грамма марихуаны и 63,7 грамма частей растения конопли. Общий вес изъятых средств превысил 939 граммов.
По факту обнаружения следователи возбудили уголовное дело по статье о незаконном хранении наркотиков в крупном размере. В отношении подозреваемой избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
