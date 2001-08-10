На Камчатке УК выплатит почти 1,4 млн рублей за трубу, упавшую на машину
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Суд Петропавловска-Камчатского взыскал с УК «Афина» 1,3 миллиона рублей за повреждение автомобиля. На машину во время землетрясения упали куски дымовой трубы с крыши аварийного дома, - сообщает ИА "Кам 24".
18 августа 2024 года во время землетрясения от дымовых труб, расположенных на крыше дома №23 по улице Ключевской, отлетели куски бетона и упали на автомобиль. Владелец машины восстановил транспортное средство, заплатив 880 тысяч рублей.
По мнению хозяина иномарки, автомобиль получил повреждения по причине ненадлежащего исполнения обязанностей со стороны УК «Афина». Мужчина обратился в суд, требуя взыскать с управляйки стоимость ремонта, компенсацию морального вреда, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требования потребителя, расходы на оценку ущерба, оплату услуг представителя и почтовые расходы. Представитель управляющей компании утверждала, что повреждение автомобиля стало следствием землетрясения и ущерб должна возмещать администрация города.
Изучив материалы дела, суд установил, что дом, возле которого находился автомобиль, признан аварийным и подлежащим сносу. Однако это не снимает с УК «Афина» обязанности по надлежащему содержанию общедомового имущества. Вопреки этому, управляющая компания допустила неисправное состояние дымоходов и разрушение дымовых труб, что в конечном итоге и стало причиной повреждения машины.
В итоге суд взыскал в пользу хозяина автомобиля 1 миллион 388 тысяч рублей. Апелляционная инстанция оставила решение в силе.
