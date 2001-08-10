На трассе Долинск – Быков столкнулись Toyota и Honda

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На 6-м километре автодороги "Долинск-Быков" в Сахалинской области столкнулись два автомобиля - Toyota Nadia и Honda Vezel. В результате аварии 32-летний водитель Honda получил телесные повреждения, а виновницей ДТП, по предварительным данным, стала 24-летняя водительница японского кроссовера.

Авария произошла 6 декабря 2025 года в 18 часов 52 минуты. По информации, полученной от сотрудников дорожной полиции, молодая женщина, управлявшая Toyota Nadia, двигалась в восточном направлении, но нарушила правила расположения транспортного средства на проезжей части. Из-за этого она выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем Honda Vezel, за рулём которого находился 32-летний мужчина.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе регионального управления ГИБДД, пострадавшего водителя Honda доставили в медицинское учреждение с травмами. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку обстоятельств происшествия, в том числе устанавливают степень вины участников ДТП и наличие дополнительных факторов, повлиявших на аварию.