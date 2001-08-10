Пожарные потушили квартиру в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске произошел пожар в квартире на втором этаже жилого дома. Пожарным потребовалось больше часа, чтобы полностью ликвидировать возгорание и справиться с задымлением.
Сообщение о происшествии на улице Автомобильной поступило в службу спасения 5 декабря в 21:49. Пожарные расчеты прибыли на место через шесть минут. Они обнаружили, что в трехэтажном доме горит квартира на втором этаже, при этом дым успел распространиться на помещения верхних этажей.
Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области, пожарным удалось локализовать открытое пламя к 22:02. Полностью ликвидировать возгорание на площади 20 квадратных метров спасатели смогли к 23:06.
На месте происшествия работали 11 сотрудников МЧС и пять единиц специальной техники. Сейчас дознаватели ведомства устанавливают точную причину пожара.
