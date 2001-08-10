В Южно-Сахалинске женщина за рулем спровоцировала лобовое столкновение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Столкновение двух автомобилей зафиксировали 6 декабря 2025 года в 17:25. На улице Лермонтова, возле дома №110, 38-летняя женщина за рулем автомобиля "Toyota Raum" не справилась с управлением.

Как сообщили ТИА "Острова" в региональной ГИБДД, водитель "Toyota" двигалась в восточном направлении, когда ее автомобиль вынесло на полосу встречного движения. Там он столкнулся с автомобилем "Mazda CX-5", который ехал навстречу.

В результате этого лобового столкновения 38-летняя водитель "Toyota Raum" получила травмы. Информацию о состоянии второго водителя и возможных других пострадавших правоохранители пока не уточняют. Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту аварии, чтобы установить все ее причины и обстоятельства.