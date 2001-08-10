Тихоокеанское
Водитель Toyota сбил пешехода на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Дорожно-транспортное происшествие произошло утром 5 декабря 2025 года в селе Ильинское. На улице Железнодорожной, возле дома №4, 61-летний водитель за рулем автомобиля "Toyota Corolla" сбил человека.

Как сообщили ТИА "Острова" в региональной автоинспекции, 42-летний пешеход в момент аварии находился на проезжей части. На его одежде отсутствовали световозвращающие элементы, что в условиях утренних сумерек снижало его видимость для водителей. В результате наезда мужчина получил травмы.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося. Они устанавливают точные причины и обстоятельства дорожного инцидента.

