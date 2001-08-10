За выходные на Сахалине задержаны 20 водителей в состоянии опьянения
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С 5 по 7 декабря 2025 года дорожно-транспортные происшествия с пострадавшими на острове зафиксировали три раза. В эти же дни инспекторы ДПС провели масштабные профилактические рейды, направленные на обеспечение безопасности на дорогах.
Как сообщили ТИА "Острова" в региональном управлении ГИБДД, всего полицейские пресекли 419 нарушений Правил дорожного движения. Наиболее серьезные проступки связаны с управлением автомобилем в нетрезвом виде. Стражи порядка задержали и отстранили от управления 20 таких водителей. Еще 42 человека сели за руль, не имея на это права - они либо никогда не получали водительского удостоверения, либо были лишены его судом.
Инспекторы привлекли к ответственности десятки других нарушителей. Среди них 34 водителя с чрезмерно тонированными стеклами, 23 человека, игнорирующих ремни безопасности, и 10 водителей, которые неправильно перевозили детей. Также полицейские оформили материалы на водителей, выезжавших на встречную полосу, не пропускавших пешеходов и управлявших неисправными или незарегистрированными машинами. За все три дня полиция задержала и поместила на специализированную стоянку 26 автомобилей.
Кроме того, госавтоинспекторы составили 19 административных протоколов на водителей, которые вовремя не оплатили ранее выписанные штрафы.
