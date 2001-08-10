После пропажи двух сахалинцев на возбудили уголовное дело лодке

Тихоокеанское
Сахалинская транспортная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств утери связи с рыбаками в заливе Терпения. Речь идёт об Анатолии Сергеевиче Сидихине и Александре Гиртоновиче Хоне, которые 27 ноября вышли на лодке в море и пропали, пишет astv.ru.

По предварительным данным транспортной прокуратуры, 27-летние Анатолий и Александр из Поронайска 27 ноября около 6:00 на лодке "AMG RIB" с подвесным мотором отправились на рыбалку от устья реки Поронай (залив Терпения).

Предполагаемый маршрут следования предусматривал движение к устью реки Промысловой и выход в акваторию Охотского моря с последующим направлением в район сёл Новое и Туманное. Однако связи с сахалинцами нет, где они сейчас - неизвестно. Идут поисково-спасательные мероприятия.

Сахалинская транспортная прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств произошедшего, а также ход расследования уголовного дела Восточным МСУТ СК России по ч. 3 ст. 263 УК РФ - нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта.

