После пропажи двух сахалинцев на возбудили уголовное дело лодке
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинская транспортная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств утери связи с рыбаками в заливе Терпения. Речь идёт об Анатолии Сергеевиче Сидихине и Александре Гиртоновиче Хоне, которые 27 ноября вышли на лодке в море и пропали, пишет astv.ru.
По предварительным данным транспортной прокуратуры, 27-летние Анатолий и Александр из Поронайска 27 ноября около 6:00 на лодке "AMG RIB" с подвесным мотором отправились на рыбалку от устья реки Поронай (залив Терпения).
Предполагаемый маршрут следования предусматривал движение к устью реки Промысловой и выход в акваторию Охотского моря с последующим направлением в район сёл Новое и Туманное. Однако связи с сахалинцами нет, где они сейчас - неизвестно. Идут поисково-спасательные мероприятия.
Сахалинская транспортная прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств произошедшего, а также ход расследования уголовного дела Восточным МСУТ СК России по ч. 3 ст. 263 УК РФ - нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
11:57 1 Декабря Первый вице-мэр Южно-Сахалинска получил государственную награду в Кремле
15:40 4 Декабря Многомиллионную контрабанду морских ежей пресекли в Приморье
09:22 5 Декабря На севере Сахалина закрыли дорогу
13:43 1 Декабря В Южно-Сахалинске учредили почетный знак за заслуги в воспитании детей
10:13 19 Ноября Бережливые технологии продолжают внедрять в аэровокзале «Южно-Сахалинск»
16:12 14 Ноября Итоги первого года работы пункта приема отходов на Сахалине
16:02 17 Ноября ДК «Дальненский» собрал серебряных волонтеров на празднике «Золотая осень»
09:40 14 Ноября 5 фактов о строящемся водозаборе «Южный»
Выбор редакции
- 11:42 Сегодня Жителей и гостей Сахалина приглашают на бесплатную выставку новогодних инсталляций
- 10:21 Сегодня Специалисты Соцфонда проконсультировали военнослужащих и их близких на Сахалине
- 19:09 5 Декабря Сахалинские атлеты привезли 8 наград с мировой серии гонок Spartan Race в Таиланде
- 11:01 5 Декабря Чемпионат Сахалинской области по брейкингу пройдет в Ново-Александровске
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Уходящий 2025 год лучше 2024-го для вас?