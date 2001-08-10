Судебные приставы выдворили с Сахалина очередных нелегальных мигрантов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Очередная группа иностранных граждан, незаконно находившихся на территории Сахалинской области, покинула регион по принуждению. Судебные приставы выдворили за пределы России нескольких мигрантов из Азербайджана и Вьетнама, у которых обнаружились грубые нарушения в документах.
Правоохранители зафиксировали нарушения в ходе плановых рейдов, направленных на выявление нелегальных трудовых мигрантов. У иностранцев закончился срок действия миграционных карт и регистрации, а также отсутствовали необходимые для работы патенты или договоры. Как сообщает ТИА "Острова" в пресс-службе УФССП России по Сахалинской области, по фактам нарушений сотрудники ведомства составили административные протоколы по статье 18.8 КоАП РФ.
Суд оштрафовал каждого нарушителя на две тысячи рублей и принял решение о принудительном выдворении иностранцев за пределы Российской Федерации. После оформления всех необходимых документов судебные приставы сопровождали мигрантов до государственной границы. Нарушители миграционного законодательства не смогут въехать в Россию в течение следующих пяти лет.
Работа по выявлению и депортации лиц, незаконно находящихся на территории островного региона, носит системный характер. С начала 2025 года сотрудники сахалинского управления ФССП уже выдворили за пределы области 154 нелегальных мигранта. Мониторинг и проверки в этой сфере продолжаются.
