Во Взморье в кузове грузовика загорелся уголь

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Пожарные ликвидировали возгорание угля в кузове самосвала в селе Взморье Долинского района. Инцидент произошел вечером 4 декабря, однако обошлось без пострадавших.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе ОКУ "ПСС Сахалинской области", сигнал о пожаре на улице Вокзальной, 50, поступил диспетчерам в 22:26. Уже через три минуты к месту происшествия прибыл расчет отдельного поста пожарно-спасательной части №23 из того же села. Огнеборцы установили, что на площади 15 квадратных метров в кузове грузового автомобиля горит уголь.

Расчет из двух человек при поддержке одной единицы техники оперативно приступил к работе. Им удалось локализовать очаг возгорания к 22:35, а к 22:55 пожар был полностью потушен. Специалисты в настоящее время выясняют причины произошедшего.