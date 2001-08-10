Пожарные ликвидировали возгорание в частном доме в Углегорском районе
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Пожарные ликвидировали возгорание в частном жилом доме в поселке Шахтёрск Углегорского района 4 декабря. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе ОКУ "ПСС Сахалинской области", погибших и пострадавших в результате происшествия нет.
Сигнал о пожаре на улице 9 Мая, 24, поступил диспетчерам в 11:17. Уже через пять минут сотрудники пожарно-спасательной части №18 прибыли на место. Они установили, что огонь возник из-за печного оборудования внутри дома и успел перекинуться на личные вещи, охватив площадь в шесть квадратных метров.
Пожарные локализовали очаг возгорания к 11:28, а к 11:49 полностью ликвидировали пожар. На месте происшествия работали четыре человека личного состава и одна единица техники. Специалисты пока выясняют точные причины инцидента.
