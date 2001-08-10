Тихоокеанское
информационное агентство
5 Декабря 2025
Сейчас 21:57
76,97|89,90
Житель Приморья продавал поддельную икру на Сахалине
11:47, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Пожарные ликвидировали возгорание в частном доме в Углегорском районе

Пожарные ликвидировали возгорание в частном доме в Углегорском районе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Пожарные ликвидировали возгорание в частном жилом доме в поселке Шахтёрск Углегорского района 4 декабря. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе ОКУ "ПСС Сахалинской области", погибших и пострадавших в результате происшествия нет.

Сигнал о пожаре на улице 9 Мая, 24, поступил диспетчерам в 11:17. Уже через пять минут сотрудники пожарно-спасательной части №18 прибыли на место. Они установили, что огонь возник из-за печного оборудования внутри дома и успел перекинуться на личные вещи, охватив площадь в шесть квадратных метров.

Пожарные локализовали очаг возгорания к 11:28, а к 11:49 полностью ликвидировали пожар. На месте происшествия работали четыре человека личного состава и одна единица техники. Специалисты пока выясняют точные причины инцидента.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Уходящий 2025 год лучше 2024-го для вас?