В Амурской области в ходе операции "Чистое поколение" изъят почти центнер наркотиков

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Приамурье подвели итоги межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции "Чистое поколение - 2025". Она проходила на территории области. Основная цель - борьба с незаконным оборотом наркотиков и профилактика наркомании среди молодежи, сообщает ИА "Порт Амур", ссылаясь на УМВД России по региону.

В операции участвовали сотрудники УМВД, представители органов власти и общественных организаций. Были проверены сотни объектов: транспорт, торговые точки, учреждения досуга, места массового пребывания молодежи.

В полиции отмечают, что зарегистрировано более 80 преступлений, изъято свыше 96 килограммов наркотических средств. Более 300 человек были доставлены на медицинское освидетельствование.

Проведен цикл лекций, семинаров, бесед и кинопоказов в учебных заведениях (АмГУ, БГПУ, Дальневосточный ГАУ, школы) - для формирования у молодых людей "антинаркотического мировоззрения" и популяризации здорового образа жизни.

