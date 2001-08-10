Более тысячи нарушений зафиксировали камеры видеофиксации на Сахалине за сутки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Сахалине за прошедшие сутки не произошло ни одного дорожно-транспортного происшествия с пострадавшими. Однако сотрудники Госавтоинспекции в ходе профилактических мероприятий выявили и пресекли 168 административных правонарушений непосредственно на дорогах и обработали данные со стационарных камер, которые зафиксировали еще 1010 нарушений.
В ходе рейдов инспекторы задержали и отстранили от управления 7 водителей, находившихся за рулем в состоянии опьянения. Еще 18 человек задержали за управление транспортом без права или будучи лишенными такого права судом. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе региональной ГИБДД, на специализированную стоянку поместили 7 автомобилей. Также полицейские составили 20 административных материалов на водителей, которые вовремя не оплатили ранее выписанные им штрафы.
К ответственности привлекли водителей за ряд серьезных нарушений. Три человека допустили выезд на встречную полосу, двое управляли неисправным транспортом, а один - автомобилем, не прошедшим регистрацию. Шесть водителей нарушили правила перевозки детей, еще шесть - правила применения ремней безопасности. Одиннадцать человек ездили с тонировкой на стеклах, один - проигнорировал требования дорожных знаков и правила стоянки. Кроме того, к ответственности привлекли двух пешеходов, нарушивших ПДД.
Параллельно сотрудники Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) ГИБДД обработали данные с комплексов фотовидеофиксации. На основе этих материалов они привлекли к ответственности 185 водителей за превышение скорости, 222 - за непристегнутые ремни безопасности и 15 - за проезд на запрещающий сигнал светофора. Еще пять человек получили штрафы за выезд на встречную полосу, а 580 - за другие виды нарушений ПДД.
