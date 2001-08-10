Сахалинец украл куртку и продал ее случайному прохожему
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Полиция Южно-Сахалинска раскрыла кражу куртки из магазина одежды и установила подозреваемого. Им оказался ранее судимый местный житель 1967 года рождения.
Инцидент произошел в одном из торговых центров города. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе областного УМВД, сотрудники магазина обратились в полицию после того, как неизвестный похитил куртку и скрылся. Сотрудники уголовного розыска оперативно установили личность предполагаемого вора.
Следствие выяснило, что в день происшествия подозреваемый находился в торговом центре. Воспользовавшись отсутствием наблюдения, он похитил куртку и покинул здание. Впоследствии мужчина продал украденную вещь случайному прохожему, а вырученные деньги потратил по своему усмотрению. По данному факту отдел дознания возбудил уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража). В отношении подозреваемого избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
