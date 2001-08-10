Сахалинец украл из заброшенного здания гидрокостюм и женскую одежду

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Полицейские Анивского района раскрыли кражу из нежилого здания и задержали подозреваемого. Мужчина 1983 года рождения похитил строительные материалы и вещи на сумму 36 тысяч рублей, но не успел их продать.

Инцидент произошел 1 декабря в селе Троицкое. Подозреваемый, находясь в поисках стройматериалов для замены собственной двери, обратил внимание на строящееся здание, которое предположительно не имело собственника. Днем он взломал дверь и вынес из помещения гидрокостюм, инструменты и женскую одежду. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе областного УМВД, украденное злоумышленник спрятал в соседнем заброшенном здании, планируя впоследствии его продать.

На следующий день, 2 декабря, сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого по горячим следам. Полицейские изъяли похищенное имущество, которое вскоре вернут законному владельцу. По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение и причинением значительного ущерба). В отношении задержанного избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.