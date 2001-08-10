Многомиллионную контрабанду морских ежей пресекли в Приморье

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Приморье возбуждено уголовное дело против целой банды из шести человек. Их подозревают в том, что они незаконно вывозили морских ежей за границу и не платили за это положенные налоги, сообщает РИА VladNews со ссылкой на приморский следком.

С 2020 по 2025 год группа на территории Приморского края, в том числе возле поселка Преображение, хитростью декларировала серых и черных морских ежей. На самом деле они обманывали таможню. В итоге они незаконно перевезли в другие страны водные биоресурсы на сумму более 107 миллионов рублей.

Только с мая по декабрь 2024 года эти люди указывали в документах заниженную стоимость партий ежей, чтобы не платить таможенные сборы. Так они уклонились от уплаты почти 3 миллионов рублей. Всех участников группы задержали - кого-то на Сахалине, кого-то в Приморском крае. Сейчас решается, какую меру пресечения для них назначить.