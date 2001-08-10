Более тысячи нарушений ПДД зафиксировали за сутки на Сахалинских дорогах
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За прошедшие сутки дорожно-транспортная обстановка на Сахалине оставалась напряжённой: региональная Госавтоинспекция зафиксировала одно ДТП с пострадавшими, а в ходе профилактических мероприятий пресекла сотни административных правонарушений. Основную угрозу безопасности, как и прежде, представляют водители, садящиеся за руль в состоянии опьянения, а также лица, управляющие транспортом без соответствующего права.
В рамках масштабных рейдов инспекторы задержали и отстранили от управления пять нетрезвых водителей. Ещё 19 человек попались за рулём, не имея права управления либо будучи лишёнными его по решению суда. Помимо этого, сотрудники ГИБДД составили протоколы на 13 водителей с чрезмерной тонировкой стекол, трёх - за нарушение правил перевозки детей, и восьмерых - за непристегнутые ремни безопасности. Как сообщили ТИА "Острова" в региональном управлении ГИБДД, на специализированную стоянку отправили семь автомобилей.
Значительный объём нарушений выявили стационарные комплексы фото- и видеофиксации, которые за сутки зарегистрировали 1117 случаев несоблюдения ПДД. Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений Госавтоинспекции привлёк к ответственности 505 водителей за превышение скорости, 145 - за непристегнутые ремни безопасности, трёх - за проезд на красный сигнал светофора и двух - за выезд на встречную полосу. За иные нарушения к административной ответственности привлекли ещё 452 водителя.
