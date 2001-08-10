Злоумышленники обманули сахалинцев на 560 тысяч рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Полиция Сахалинской области расследует серию мошенничеств, в которых злоумышленники используют различные предлоги - от обмена валюты до представительства в силовых структурах. За последние дни жертвами афер стали жители разных районов области, а общий ущерб превысил 560 тысяч рублей.
Как рассказали ТИА "Острова" в региональном УМВД, оперативники сейчас работают по нескольким уголовным делам, возбужденным по фактам хищения денег у граждан. В каждом из случаев мошенники применяли современные технологии и психологические уловки.
2 декабря 2025 года в полицию обратился 39-летний житель Южно-Сахалинска. Он сообщил, что вечером того же дня неизвестный под предлогом конвертации и выгодной продажи валюты обманом похитил у него личные сбережения в размере 260 608 рублей. В тот же день с заявлением пришла 47-летняя жительница Тымовска. Она рассказала, что 29 ноября злоумышленник, представляясь сотрудником игровой компании, под предлогом скачивания бонусов убедил её 11-летнего сына перевести 100 тысяч рублей со счетов матери. Ребенок по указанию мошенников затем удалил всю переписку.
Еще один инцидент произошел с жительницей Корсаковского района. Девушка заявила, что с 26 ноября по 1 декабря в мессенджере с ней связался неизвестный, который представился сотрудником ФСБ. Под различными предлогами он получил данные её банковских карт, после чего похитил 200 тысяч рублей.
По всем этим фактам следователи уже возбудили уголовные дела. Полиция проводит комплекс оперативно-розыскных мероприятий для установления и задержания злоумышленников.
