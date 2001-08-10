Двух братьев на Сахалине осудили на длительные сроки за убийство во время конфликта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Тымовский районный суд вынес обвинительный приговор двум ранее судимым братьям из посёлка Тымовское, которые избили мужчину до смерти. Один из подсудимых полностью отрицал свою вину, однако суд согласился с позицией обвинения и назначил братьям длительные сроки в колониях строгого режима.

Суд признал братьев виновными в совершении преступления по части 4 статьи 111 УК РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, группой лиц с применением предмета в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть. Как сообщили ТИА "Острова" в областной прокуратуре, приговор уже вступил в законную силу.

Следствие и суд установили, что в апреле 2024 года между потерпевшим и осуждёнными во время совместного распития спиртного произошёл конфликт. В ходе драки братья стали избивать мужчину руками и ногами, а также нанесли ему множественные удары металлическим уголком по различным частям тела. От полученных травм различной степени тяжести потерпевший скончался.

В судебном заседании один из братьев полностью отрицал свою причастность к избиению, утверждая, что телесные повреждения нанёс только его брат. Второй подсудимый признал вину лишь частично. Суд, однако, согласился с мнением государственного обвинителя о доказанности вины обоих. В итоге судья назначил одному брату 9 лет лишения свободы, а другому - 7 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в колониях строгого и особого режимов. Защита обжаловала приговор, считая наказание слишком суровым, но апелляционная инстанция оставила его без изменений.