Полиция задержала жителя Южно-Сахалинска по делу о краже с банковского счёта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Полиция Южно-Сахалинска возбудила уголовное дело о краже денег с банковского счёта после того, как неизвестный использовал найденный платежный стикер.

В дежурную часть УМВД России по Южно-Сахалинску обратился местный житель с заявлением о хищении денежных средств с его банковского счёта. Как рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции, сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий быстро установили подозреваемого. Им оказался 44-летний житель областного центра, ранее имевший судимость.

Расследование показало, что мужчина ехал с работы в автобусе, где заметил на полу платежный стикер банка. Он не сообщил о находке водителю, а подобрал документ и оставил себе. Впоследствии злоумышленник, зная, как использовать стикер, начал совершать покупки в различных магазинах города. После использования он выбросил платежный документ. Общая сумма причиненного владельцу счёта ущерба достигла 18 тысяч рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "г" части 3 статьи 158 УК РФ - кража, совершенная с банковского счёта. В отношении подозреваемого суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.