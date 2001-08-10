Сахалинец повторно сел за руль пьяным и получил уголовное дело

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Отдел дознания УМВД России по Южно-Сахалинску возбудил уголовное дело в отношении 44-летнего сахалинца. Как сообщили ТИА "Острова" в сахалинской полиции, поводом стала повторная езда в нетрезвом виде.

В ноябре 2025 года дорожные полицейские остановили в областной столице иномарку. Проверяя документы водителя, инспекторы заметили у него внешние признаки опьянения и неадекватное поведение. Мужчина согласился пройти освидетельствование, которое подтвердило, что он управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Последующая проверка показала, что этого же водителя ранее уже привлекали к ответственности по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ за управление транспортом в пьяном виде. Суд тогда назначил ему наказание в виде штрафа и лишил прав на полтора года.

На основании нового нарушения полиция возбудила уголовное дело по части 1 статьи 264.1 УК РФ, которая предусматривает ответственность за повторное вождение в нетрезвом состоянии. В отношении фигуранта суд избрал меру пресечения в виде обязательства о явке.