Более 1,5 тысяч нарушений ПДД зафиксировали камеры на Сахалине за сутки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине за минувшие сутки обошлось без дорожных аварий, в которых пострадали бы люди. При этом сотрудники Госавтоинспекции выявили и пресекли десятки серьезных нарушений, включая управление автомобилем в нетрезвом виде и без прав.

Как сообщили ТИА "Острова" в региональной Госавтоинспекции, инспекторы за 2 декабря выявили 99 административных правонарушений в ходе профилактических рейдов. Они задержали и отстранили от управления пять водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения. Еще 14 человек задержали за управление транспортом без прав либо после лишения водительского удостоверения судом.

Среди других нарушений, которые пресекли патрули, - езда с тонировкой, управление неисправными машинами и отказ уступить дорогу пешеходам. Семь водителей не использовали ремни безопасности, двое нарушили правила перевозки детей. По итогам рейдов инспекторы составили пять административных материалов на злостных неплательщиков штрафов и отправили на штрафстоянку семь автомобилей.

Параллельно стационарные камеры фотовидеофиксации зафиксировали 1532 нарушения ПДД. Сотрудники Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений ГИБДД привлекли к ответственности 517 водителей за превышение скорости и 202 - за непристегнутый ремни безопасности. Три водителя проехали на красный сигнал светофора, 13 - выехали на встречную полосу, а 797 человек допустили иные нарушения правил.