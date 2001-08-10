Поронаец нарушил порядок отбывания условного наказания и получил два года колонии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Житель Поронайска, ранее осужденный условно за кражу, отправится в колонию на два года за систематические нарушения порядка отбывания наказания. Суд согласился с представлением уголовно-исполнительной инспекции и прокуратуры, отменил условное осуждение и взял мужчину под стражу прямо в зале суда.

Мужчина получил приговор за кражу с банковского счета: два года лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком. Как рассказали ТИА "Острова" в областной прокуратуре, на осужденного суд возложил обязанности, в том числе регулярно регистрироваться в инспекции и трудоустроиться или встать на учет в службу занятости.

Однако в течение испытательного срока осужденный начал систематически нарушать эти требования. Без уважительных причин он перестал являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию и в центр занятости. Более того, он отказался от получения направления на подходящую работу, хотя знал, что это прямое нарушение условий приговора. Инспекция неоднократно предупреждала его о возможной отмене условного осуждения, но мужчина проигнорировал эти предупреждения.

Рассмотрев представление инспекции при участии прокуратуры, суд установил, что осужденный умышленно уклонялся от исполнения судебных обязанностей. Согласившись с позицией прокурора, суд удовлетворил представление, отменил условный срок и постановил направить жителя Поронайска для отбывания реального наказания - двух лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.