На Курилах санитар обокрал пациентку больница и сдал похищенное в ломбард

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Полиция Южно-Сахалинска раскрыла кражу мобильного телефона из больничной палаты. Подозреваемым оказался 23-летний санитар этого же медицинского учреждения, который уже сдал украденное устройство в ломбард.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области, заявление о краже поступило от жительницы села Южно-Курильское. Она рассказала, что неизвестный похитил ее телефон прямо из больничной палаты. Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативной работы установили личность подозреваемого - им оказался местный житель с предыдущей судимостью, работавший в больнице санитаром.

Следствие установило, что молодой человек во время обхода палат обнаружил телефон, оставленный без присмотра. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, он похитил устройство, а позже сдал его в ломбард, получив несколько тысяч рублей. Ущерб от кражи оценили в 70 тысяч рублей. По данному факту возбудили уголовное дело по статье о краже с причинением значительного ущерба гражданину. В отношении подозреваемого избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.