Сахалинка украла у пенсионера 240 тысяч

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Смирныховский районный суд Сахалинской области осудил местную жительницу за крупную кражу денег у пенсионера. Суд назначил ей наказание в виде исправительных работ сроком на один год и семь месяцев, а также обязал полностью возместить потерпевшему украденные 240 тысяч рублей.

Следствие и суд установили, что преступление женщина совершила в августе 2025 года. Находясь в доме пожилого мужчины, она обнаружила его личные сбережения в размере 490 тысяч рублей и решила похитить часть денег. Чтобы скрыть свои действия, осужденная вышла во двор, забрала 240 тысяч рублей и спрятала их, а оставшиеся 250 тысяч вернула на прежнее место в доме. Впоследствии она потратила все украденные средства на свои нужды.

Как сообщили ТИА "Острова" в областной прокуратуре, подсудимая полностью признала свою вину в судебном заседании. При назначении наказания суд учел позицию государственного обвинителя, отсутствие у женщины постоянной работы и необходимость возместить ущерб потерпевшему. Помимо исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства, суд удовлетворил исковое заявление прокурора и взыскал с осужденной в пользу пенсионера всю украденную сумму. Контроль за исполнением судебного решения, включая выплату возмещения, сохраняет районная прокуратура.