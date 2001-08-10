Сахалинка украла у пенсионера 240 тысяч
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Смирныховский районный суд Сахалинской области осудил местную жительницу за крупную кражу денег у пенсионера. Суд назначил ей наказание в виде исправительных работ сроком на один год и семь месяцев, а также обязал полностью возместить потерпевшему украденные 240 тысяч рублей.
Следствие и суд установили, что преступление женщина совершила в августе 2025 года. Находясь в доме пожилого мужчины, она обнаружила его личные сбережения в размере 490 тысяч рублей и решила похитить часть денег. Чтобы скрыть свои действия, осужденная вышла во двор, забрала 240 тысяч рублей и спрятала их, а оставшиеся 250 тысяч вернула на прежнее место в доме. Впоследствии она потратила все украденные средства на свои нужды.
Как сообщили ТИА "Острова" в областной прокуратуре, подсудимая полностью признала свою вину в судебном заседании. При назначении наказания суд учел позицию государственного обвинителя, отсутствие у женщины постоянной работы и необходимость возместить ущерб потерпевшему. Помимо исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства, суд удовлетворил исковое заявление прокурора и взыскал с осужденной в пользу пенсионера всю украденную сумму. Контроль за исполнением судебного решения, включая выплату возмещения, сохраняет районная прокуратура.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:16 Сегодня Госавтоинспекция Сахалина выявила свыше 130 нарушений ПДД за сутки
09:01 Сегодня Сахалинские каратисты завоевали 26 медалей на международном турнире в Хабаровске
10:43 Сегодня На Сахалине инспекторы ДПС нашли крупную партию наркотиков в автомобиле
10:19 Сегодня Сахалинские кадровые центры трудоустроили почти 700 человек с инвалидностью с начала года
14:07 25 Ноября Кинологи и водолазы участвуют в поисках ребенка, пропавшего на Сахалине
08:50 26 Ноября Пропавший в Томаринском районе ребенок найден живым
11:00 28 Ноября Студенты-экологи Сахалина разработали проекты по защите островной природы
09:36 25 Ноября Сахалинские автоинспекторы за сутки задержали 12 пьяных водителей
13:55 7 Ноября Жительница Невельска осуждена за сбор денег на фальшивую трагедию
10:56 7 Ноября История спасённого коршуна из заповедника «Курильского» и его новый дом
10:13 19 Ноября Бережливые технологии продолжают внедрять в аэровокзале «Южно-Сахалинск»
17:43 7 Ноября В Южно-Сахалинске готовы новые комплексные площадки для спорта и отдыха
Выбор редакции
- 11:06 Сегодня Сахалинские спортсмены взяли три бронзы на всероссийских соревнованиях в Миассе
- 13:43 Вчера В Южно-Сахалинске учредили почетный знак за заслуги в воспитании детей
- 09:42 Вчера Историк Елена Савельева расскажет о сахалинской культуре
- 11:00 28 Ноября Студенты-экологи Сахалина разработали проекты по защите островной природы
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?