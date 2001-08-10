Тихоокеанское
На Сахалине полиция ищет молодого человека, подозреваемого в избиении мужчины
14:24, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинку приговорили к 4,5 годам колонии за сбыт наркотиков

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении 35-летней местной жительницы, ранее имевшей судимость. Суд признал женщину виновной в незаконном сбыте наркотических средств и приговорил ее к четырем годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

Как установил суд, в августе 2025 года подсудимая через свой мобильный телефон приобрела наркотическое средство. Узнав от знакомой о желании купить наркотики, она договорилась о встрече возле магазина в Южно-Сахалинске. На месте женщина передала подруге наркотическое средство из рук в руки, получив за это пять тысяч рублей.

В ходе судебного заседания подсудимая полностью признала свою вину. Как рассказали ТИА "Острова" в областной прокуратуре, согласившись с позицией государственного обвинителя и учтя прежнюю судимость женщины, суд назначил ей указанное наказание. Помимо лишения свободы, суд удовлетворил ходатайство обвинения о конфискации. В доход государства обратят смартфон марки "Samsung", который осужденная использовала для совершения преступления, а также пять тысяч рублей, полученных ею за незаконный сбыт наркотика.

