Психически больная амурчанка осквернившая памятник войнам СВО

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Приамурье завершили расследование уголовного дела в отношении женщины, осквернившей памятник погибшим воинам в Тынде. Экспертиза показала, что женщина нуждается в лечении, пишет ИА "Порт Амур".

Инцидент произошел 30 сентября. 39-летняя жительница Тынды ранним утром пришла в сквер к памятнику «Войнам, погибшим в специальной военной операции». Горожанка устроила погром. Женщина повредила различные элементы комплекса, подожгла искусственные цветы в вазоне, разбила лампады и фонари. Сумма причиненного ущерба превысила 22 тысячи рублей.

"Проведенная в рамках уголовного дела комиссионная психиатрическая судебная экспертиза показала, что подследственная нуждается в лечении в медорганизации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях. В настоящее время уголовное дело направлено в суд с ходатайством о применении к подследственной принудительных мер медицинского характера", - сообщили в следственном управлении СК России по Амурской области.

В ведомстве добавили, что причиненный ущерб был возмещен полностью, а мемориальный комплекс восстановили.