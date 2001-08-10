Тихоокеанское
На Сахалине полиция ищет молодого человека, подозреваемого в избиении мужчины
13:15, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Полиция Южно-Сахалинска ищет 21-летнего Данилу Дмитриевича Симонова, пишет astv.ru.

Предполагается, что подозреваемый избил мужчину у подъезда дома на улице Байкальской в Дальнем. Пострадавший получил серьезные травмы лица и головы.

Молодой человек скрывается от правоохранительных органов. Если вы обладаете информацией, которая поможет найти разыскиваемого, откликнитесь: Южно-Сахалинск, Ново-Александровск, ул. Советская, 111. Телефон для связи +7 999 271-55-87.

