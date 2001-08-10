На Сахалине инспекторы ДПС нашли крупную партию наркотиков в автомобиле
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Инспекторы ДПС Сахалинской области изъяли крупную партию наркотиков из автомобиля, который они остановили для проверки в Южно-Сахалинске. В отношении 35-летнего водителя полиция уже возбудила уголовное дело по статье о незаконном обороте наркотических веществ.
Сотрудники отдельного специального рота ДПС Госавтоинспекции остановили иномарку на улице Январской, в районе дома №38. Как рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции, полицейские заподозрили, что у водителя и его пассажира могут быть запрещенные вещества, и провели досмотр машины.
В ходе осмотра инспекторы обнаружили на заднем сидении куртку. В ее нагрудном кармане они нашли пластиковую банку с веществом растительного происхождения, а во внутреннем кармане - два бумажных свертка с аналогичным содержимым. Рядом в рюкзаке лежал полиэтиленовый пакет, также наполненный растительным веществом со специфическим запахом. На место происшествия полиция вызвала следственно-оперативную группу.
Экспертиза подтвердила, что изъятые вещества являются наркотиками. Общий вес марихуаны составил 46 граммов. Также специалисты идентифицировали три порции гашишного масла массой 2,67 грамма, 3 грамма и 1,62 грамма. Следственное управление УМВД России по городу Южно-Сахалинску возбудило в отношении 35-летнего водителя уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса РФ ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов").
