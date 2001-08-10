Госавтоинспекция Сахалина выявила свыше 130 нарушений ПДД за сутки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине за прошедшие сутки не произошло ни одного дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадали бы люди. При этом сотрудники Госавтоинспекции выявили и пресекли 130 нарушений правил дорожного движения в ходе профилактических рейдов.

Автоинспекторы задержали и отстранили от управления два автомобиля, водители которых сели за руль в состоянии опьянения. Как сообщили ТИА "Острова" в региональном управлении ГИБДД, полиция также задержала 11 водителей, которые не имели права управления транспортными средствами либо были лишены такого права судом. Задержанные автомобили поместили на специализированную стоянку.

Помимо этого, инспекторы привлекли к административной ответственности ряд других нарушителей. В числе прочих санкции получили девять водителей с тонировкой на стеклах, два - с техническими неисправностями машин, три - не пропустивших пешеходов, один - нарушивший правила перевозки детей, а также пять водителей за нарушения требований дорожных знаков и правил стоянки. Отдельные протоколы составили на четырех пешеходов, нарушивших ПДД, и десять водителей, которые не пристегнулись ремнями безопасности. Еще троих водителей оштрафовали за управление незарегистрированными машинами. Также инспекторы оформили 11 административных материалов на водителей, которые вовремя не оплатили ранее выписанные им штрафы.

Параллельно стационарные комплексы фото- и видеофиксации зарегистрировали 1137 нарушений ПДД. Сотрудники Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений Госавтоинспекции на основании этих данных привлекли к ответственности 478 водителей за превышение скорости, 352 - за непристегнутые ремни безопасности, 46 - за проезд на красный сигнал светофора, 15 - за выезд на встречную полосу и 246 водителей - за другие нарушения.