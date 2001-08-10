Суд взыскал с администрации Невельска компенсацию за нападение собаки на ребенка
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Невельский городской суд обязал местную администрацию выплатить компенсацию за нападение бездомной собаки на ребенка. Суд взыскал 30 тысяч рублей в качестве возмещения морального вреда, причиненного несовершеннолетнему.
Прокуратура Невельска провела проверку после обращения законного представителя пострадавшего ребенка. Как сообщили ТИА "Острова" в областной прокуратуре, инцидент произошел в мае 2025 года, когда бесхозная собака напала на несовершеннолетнего и нанесла ему телесные повреждения укусами.
В интересах ребенка городская прокуратура подала в суд иск к администрации муниципального округа. Суд полностью поддержал позицию прокурора и постановил взыскать с властей 30 тысяч рублей в пользу пострадавшего. Решение пока не вступило в законную силу.
