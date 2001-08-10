Пожарные ликвидировали возгорание в расселенном доме на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Александровск-Сахалинском районе потушили крупный пожар в расселенном доме площадью 480 квадратных метров. Инцидент произошел в селе Арково, никто из людей не пострадал.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе пожарно-спасательной службы Сахалинской области, сигнал о возгорании поступил диспетчерам 29 ноября в 4:33 утра. На место выехали пожарные, которые через три минуты уже были на месте. Они обнаружили, что открытым пламенем горит одноэтажный восьмиквартирный дом.

Пожарные локализовали очаг возгорания уже в 4:40 утра, а полностью ликвидировали пожар к 11:00. В тушении участвовали два человека и одна единица техники из пожарно-спасательной части №47 села Арково. Причины происшествия в настоящее время устанавливают.