Новости происшествий Сахалина и Курил

Мошенники похитили у сахалинок более 700 тысяч рублей

Две жительницы Сахалина стали жертвами мошенников, которые похитили у них более 700 тысяч рублей. Полиция возбудила уголовные дела по фактам мошенничества в крупном размере.

В Корсакове 54-летняя женщина потеряла 695 тысяч рублей после звонков от аферистов. Сначала ей позвонил мужчина, представившийся сотрудником пенсионного фонда, а затем - сотрудником ФСБ. Как сообщили ТИА "Острова" в сахалинской полиции, злоумышленники под предлогом перерасчета пенсии и декларирования сбережений выманили у потерпевшей коды из СМС и склонили ее к переводу денег.

Еще одна жертва - 16-летняя жительница Южно-Сахалинска, которая лишилась 19 500 рублей. Неизвестный предложил девушке заработок и обманным путем похитил у нее деньги. По обоим фактам полиция возбудила уголовные дела и проводит следственные действия для установления всех обстоятельств преступлений.

