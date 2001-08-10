Сахалинке, севшей пьяной за руль и погубившей супруга, грозит до 12 лет заключения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратура Холмска утвердила обвинительное заключение по делу о смертельном ДТП, которое произошло в июле этого года. 37-летнюю местную жительницу обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека, которое она совершила в состоянии опьянения и без водительских прав.

Следствие установило, что женщина села за руль автомобиля мужа, будучи пьяной и не имея права управления. Она взяла с собой четырех пассажиров и поехала к морю. На автодороге в селе Чехов водительница не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с другим автомобилем.

Как сообщили ТИА "Острова" в областной прокуратуре, в результате аварии погиб супруг обвиняемой, а остальные участники ДТП получили травмы. Женщина полностью признала вину и раскаялась в содеянном. Следственный отдел холмской полиции расследовал уголовное дело под надзором прокуратуры.

Собранных доказательств достаточно для направления дела в суд. Обвиняемой грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с дополнительным запретом занимать определенные должности до 3 лет.