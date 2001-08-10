Полиция задержала сахалинца, подозреваемого в краже наушников в компьютерном клубе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Полицейские Южно-Сахалинска задержали подозреваемого в краже беспроводных наушников, которые оценили в 11 500 рублей. Злоумышленник похитил гаджет, воспользовавшись невнимательностью владельца в компьютерном клубе.

Инцидент произошел 21 октября 2025 года. По словам потерпевшего, неизвестный похитил его наушники, пока он отвлекся. Сотрудники уголовного розыска оперативно установили личность подозреваемого. Им оказался 17-летний местный житель, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности. Как сообщили ТИА "Острова" в УМВД России по Сахалинской области, молодой человек заметил лежавшие на стойке ресепшена наушники, дождался, когда владелец отвернется, и тайно похитил устройство, после чего скрылся с места преступления.

Правоохранители изъяли похищенное имущество и вернули его законному владельцу. Следствие возбудило уголовное дело по признакам кражи, совершенной с причинением значительного ущерба гражданину. Суд избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.