Пожарные ликвидировали возгорание частного дома в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали масштабный пожар в частном трехэтажном доме в Южно-Сахалинске. Для тушения возгорания, которое охватило 50 квадратных метров, огнеборцы задействовали значительные силы и средства.

Сообщение о возгорании на улице Центральная в садоводческом некоммерческом товариществе "Коммунальник" поступило диспетчерам вчера в 18:47. Семь минут потребовалось пожарным подразделениям, чтобы прибыть к месту вызова, где они обнаружили здание, охваченное открытым пламенем.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области, на месте происхождения работали 13 сотрудников чрезвычайного ведомства и 4 единицы спецтехники. Огнеборцы локализовали возгорание в 19:30 и полностью ликвидировали его к 21:33. В результате происхождения обошлось без человеческих жертв и пострадавших.